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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2021’de 56 bin 211 çevre denetimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl ülke genelinde yaptığı 56 bin 211 çevre denetiminde Çevre Mevzuatı’na aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para

Çevre 19.01.2022, 11:01
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından 2021’de 56 bin 211 çevre denetimi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, geçen yıl ülke genelinde yaptığı 56 bin 211 çevre denetiminde Çevre Mevzuatı’na aykırı hareket eden 3 bin 941 tesise toplam 350 milyon 228 bin 270 lira idari para

cezası uyguladı, 406 tesisi de faaliyetten men etti. 2021 yılında “en yüksek denetim sayısına” ulaşan ve en çok çevre cezası uygulanan iller ise sırayla Ankara, İstanbul ve Muğla oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, ülke genelinde çevre kirliliğine sebep olan işletmelere yönelik denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, merkez teşkilatı ve 81 il müdürlüğü personeli ile birlikte Çevre Kanunu’na aykırı hareket eden işletmelere cezai işlem uyguluyor. Denetim sonucu çevre ve insan sağlığı açısından faaliyetleri sakıncalı olduğu tespit edilen bazı işletmeler ise faaliyetten men ediliyor.

2021 yılında 350 milyon 228 bin 270 TL çevre cezası kesildi

Geçtiğimiz yıl 81 ilde 56 bin 211 rakamıyla rekor sayıda çevre denetimi yapan Bakanlık, hava, su ve toprak başta olmak üzere doğayı kirleten 3 bin 941 tesise toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası uyguladı, 406 işletmeyi de faaliyetten men etti. 2021 yılında yapılan denetimlerde atık kaynaklı çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik 726 idari yaptırımda 159 milyon 656 bin 853 lira, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) süreçlerine ilişkin 577 idari yaptırımda 58 milyon 321 bin 33 lira, hava kirliliğinin önlenmesine yönelik 391 idari yaptırımda 33 milyon 110 bin 266 lira, su kirliliğinin önlenmesine yönelik 575 idari yaptırımda 66 milyon 567 bin 184 lira, toprak kirliliğinin önlenmesine yönelik 80 idari yaptırımda 6 milyon 431 bin 378 lira, gürültü kirliliğinin önlenmesine yönelik 411 idari yaptırımda 3 milyon 618 bin 62 lira, anız yakanlara yönelik 494 idari yaptırımda 1 milyon 315 bin 115 lira, egzoz kirliliğinden kaynaklı 193 idari yaptırımda 603 bin 504 lira, sıfır atık/poşet konulu 114 işlemde 1 milyon 110 bin 973 lira, diğer çevre cezalarına yönelik uygulanan 380 idari yaptırımda 19 milyon 493 bin 902 lira olmak üzere toplamda 350 milyon 228 bin 270 lira idari para cezası kesildi.

En çok çevre cezası Ankara, İstanbul ve Muğla’ya

En fazla idari para cezası uygulanan ilk beş il ise sırayla Ankara, İstanbul, Muğla, Tekirdağ ve İzmir oldu. Bakanlık, geçen yıl başkentte 44 milyon 860 bin 550 lira çevre cezası kesti. Ankara’yı 44 milyon 790 bin 176 lira ceza ile İstanbul takip etti. En çok çevre cezasının uygulandığı üçüncü il ise Muğla oldu. Muğla’da çevre kirliliğine sebep olan işletmelere 42 milyon 892 bin 945 lira ceza verildi.

Ankara, İstanbul ve Muğla’dan sonra en çok çevre cezası uygulanan iller Tekirdağ ve İzmir oldu. Sanayi tesislerinin yoğun olduğu Tekirdağ’da 27 milyon 659 bin 196 lira idari para cezası uygulanırken, İzmir’de ise 19 milyon 972 bin 736 lira cezai işlem gerçekleştirildi.

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