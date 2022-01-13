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Çatalca kar yağışı sonrası beyaza büründü
Çatalca Elbasan köyü civarında dün etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evlerin çatıları drone ile havadan görüntülendi.
Çevre 13.01.2022, 10:49
Çatalca Elbasan köyü civarında dün etkili olan kar yağışı, köyü beyaza bürüdü. Beyaz örtü ile kaplanan evlerin çatıları drone ile havadan görüntülendi.
İstanbul’da dün itibariyle etkili olan kar yağışı sonrası Çatalca Elbasan Köyü beyaza büründü. Mega kentin yüksek kesimlerinde erimeyen kar hem köyü, hem de köydeki evlerin çatısını kapladı. Beyaz örtü ile kaplanan köy, havadan görüntülendi.