Çamardı’da dolu yağışı elmalara zarar verdi

Niğde’nin Çamardı ilçesinde meydana gelen yağış ve dolu sele neden oldu. Yağış elma ağaçlarına zarar verdi.

Çamardı ilçesinde öğleden sonra yağan yağmur ve dolu sele neden olurken elma ağaçları da doludan etkilendi. Misket büyüklüğündeki dolu taneleri elma ağaçlarının meyvelerine zarar verirken yapraklarını da döktü. Yağıştan Ecemiş Çayı yağmur suları ile yükselerek sele dönüştü. Çamardı ilçesi bölgesinde Bademdere ve Çukurbağ köylerinde ve çevresinde elma bahçelerinde zarara neden oldu.