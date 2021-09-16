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Bursa’da kaçak avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

Çevre 16.09.2021, 09:52
Bursa’da kaçak avcılara geçit yok

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bursa Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları düzenli denetimlerle bölgede usulsüz ve kaçak avcılığa geçit vermiyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Bursa Şube Müdürlüğü, bölgede, usulsüz ve kaçak avcılık yapmaya çalışan şahıslara göz açtırmıyor. Sık sık yapılan denetimlerle evraksız ve kaçak avlanan şahıslara işlem yapılıyor.

Yaban hayvanlarını koruma, usulsüz ve kaçak avcılığı kontrol amaçlı yapılan son denetimlerde ise 1 kişiye işlem yapıldı. Av Koruma-Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, avlanma süresi dışında tavşan avlayan şahsa 3 bin 224 lira para cezası uygulanırken, şahsın kullanmış olduğu av tüfeğine el konuldu.

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