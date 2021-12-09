banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!

Bu da kedilerin korona virüsü

Türkiye’de son 7 ay içerisinde kedi viral hastalıkların artış yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özge Altınay, bu hastalığın sadece sokak kedilerine değil, aşısız ev kedilerine de bulaştığını kaydetti. Altınay, kedilerin yaşamını tehdit eden ölümcül hastalığın belirtilerini anlattı.

Çevre 09.12.2021, 10:15
Bu da kedilerin korona virüsü

Türkiye’de son 7 ay içerisinde kedi viral hastalıkların artış yaşadığını söyleyen Veteriner Hekim Özge Altınay, bu hastalığın sadece sokak kedilerine değil, aşısız ev kedilerine de bulaştığını kaydetti. Altınay, kedilerin yaşamını tehdit eden ölümcül hastalığın belirtilerini anlattı.

Son günlerde artan kedi viral hastalıkları, hayvanların yaşamını tehdit ediyor. Kedilerde gözlenen ağız ve dudak yaralanması, ishal, kusma, göz ve burun akıntıları, karın şişmesi gibi belirtiler viral hastalığına işaret ediyor. Özellikle sokak kedilerinde oluşan bu hastalık, sahipli kedilere de pire ve kene aracılığıyla bulaşıyor. Hastalığa ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Veteriner Hekim Özge Altınay, Türkiye’de son 6-7 ay içerisinde kedi viral enfeksiyonların artış gösterdiğini, bazı kedilerde olan belirtilerin ise hastalığa işaret olduğunu söyledi.

"Çok ciddi hastalık patlaması var"

Viral hastalığın, kedinin ağzında yaralanmalara sebep olduğunu kaydeden Altınay, "Kedilerin veya köpeklerin vücudunda herhangi bir virüs varken aşılama şansımız yok. Öncesinde kediyi tedavi edip, bağışıklık sistemini güçlendirmemiz ve iyileştirmemiz lazım. Türkiye’de son 6-7 ay içerisinde dolar kurunun artması ile karma aşı temin edilemedi. Ya bundan kaynaklı ya da virüsün değişen hava koşullarına bağlı olarak ölememesi ve virüsün mutasyona uğraması neticesinde kedilerde viral hastalığı arttı. Özellikle Türkiye’de son 6-7 ay içerisinde maalesef çok ciddi bir şekilde viral hastalık patlaması var, günde en az 5-6 tane viral hastalıklı kedi bize geliyor. Biz veteriner hekimler olarak sokak hayvanlarını rehabilite etmeye çalışıyoruz. Birçok insan sokakta bulduğu hasta hayvanı bize getiriyor, biz de tedavileri ile uğraşıyoruz" diye konuştu.

Hayvan sahiplerine çok önemli uyarı

Viral hastalık tedavisinin, bakteriyel hastalık tedavisi gibi olmadığının altını çizen Altınay, şu ifadeleri kullandı:

"Bakteriyel hastalıkta antibiyotik vererek bakteriyi öldürür ve tedaviyi gerçekleştiririz ancak viral hastalığı yenebilmemiz için hayvanın bağışıklığını çok güçlendirmemiz gerekiyor. Kimi kediler 10 günde, kimisi 1 ayda, kimisi 3 ayda, kimisi de 6 ayda iyileşebiliyor. Sahipli hayvanların hastalığa yakalanmamaları için en önemli konu aşılama. Bütün hayvan sahiplerine şiddetle uyarıda bulunuyorum. Lütfen kedinizle ilgili viral bir problem yaşamamak adına en kısa zamanda kedilerinizi aşılatın ve aşı periyodu gelmiş hayvanların aşı periyodunu kaçırmayın. Sokak hayvanlarının üstünde bildiğimiz ve bilmediğimiz viral hastalıklar var. Maalesef ki biz bu viral hastalıkları sokaktan alıp evdeki kedimize pirelerle taşıyor ve ev kedimizin hastalanmasına sebep oluyoruz."

Bu da kedilerin korona virüsü

Veteriner Hekim Özge Altınay, viral hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların yurt dışından temin edildiğini ifade ederek, tedavi masrafının yaklaşık 10-15 bin TL’ye kadar çıkabildiğini söyledi. Hastalığa yakalanmadan önce, kedinin aşısının yaptırılması gerektiği uyarısında bulunan Altınay,

"Viral hastalık ağız ve dudaklarında yaralanmalara ve doku döküntülerine sebep oluyor, hayvanlar yiyemiyor ve içemiyor. Birçok insan kedilerin ağzındaki yaraların sıcak bir şey dokunduğu veya herhangi bir şey kaynaklı yaralandığını düşünüyor. Ama bu bir viral hastalık. Bir diğer viral hastalık solunum sistemi enfeksiyonu; bu özellikle çok fazla rastlanan bir hastalıktır. Sokakta bulunan kedilerde göz akıntıları, burun akıntıları, öksürük ve nefes alma zorluğu gibi belirtiler gözlenir. Kediler büzüşürler, kambur otururlar, karınları iner ve çıkar. Bazı insanlar kedinin öksürdüğünü görünce üşütmüş diye bize getiriler ama bu bir viral hastalıktır. Kusma ve ishal gibi bir diğer viral hastalık türü de vardır. İnsanlarda olduğu gibi kedilerde de görünen bir korona virüs vardır. Onlarda da bu virüs mutasyona uğrar ve FIP denilen bir hastalığa yol açar. Bu karın zarı iltihabıdır ve kedilerde iltihaptan dolayı şişme meydana gelir. Ya da virüs mutasyona uğramadan kedilerde kusma ve ishal gibi belirtiler görülebilir."

"Kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk"

Sokakta bulduğu yavru kediyi veterinere getiren Filiz Turan, "Kedinin ağzında yaralar vardı, ben de ağzındaki yaraları tedavi etmek için veterinere getirdim. Biz ağzındaki yaraların kesik neticesinde meydana geldiğini sanıyorduk ancak veteriner hekim yaraların viral hastalıktan kaynaklandığını söyledi. Kedinin tedavisi bittikten sonra kediyi sahiplenmek istiyorum ayrıca herkesin sokaktaki hayvanları sahiplenmesini istiyorum. Sokakta gördüğümüz özellikle yavru kedileri veterinere getirerek sağlık takibini yaptırabiliriz. Kedimin tedavisi bittikten sonra tüm aşılarını yaptırmayı düşünüyorum." dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8