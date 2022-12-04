Bitlis’te Anadolu benekli semenderi ailesi görüntülendi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde uluslararası anlaşmalarla koruma altında bulunan endemik bir tür olan Anadolu benekli semenderi ailesi görüntülendi.

Tatvan’ın Dalda köyü kırsalında görülen Anadolu benekli semenderleri, doğa fotoğrafçıları tarafından net bir şekilde kayıt altına alındı. Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve doğa fotoğrafçısı Oktay Subaşı, aldıkları duyum üzerine ilçeye bağlı Dalda köyüne giderek Anadolu benekli semenderini kayıt altına alıp fotoğrafladıklarını söyledi. 6 tane Anadolu benekli semenderini bir arada gördükleri için sevindiklerini belirten Subaşı, “Bugün Tatvan’a bağlı Dalda köyüne Anadolu benekli semenderi fotoğrafı çekmeye geldik. Daha önce geldiğimizde bulamamıştık. Bugün köyden arkadaşların haber vermesi üzerine gelerek alana gittik ve 6 bireyle karşılaştık. Anadolu benekli semenderini görmek çok sevindirici, çünkü bu tür endemik bir tür. Sadece Bitlis, Muş, Bingöl ve Malatya’da kayıtları var. 6 tane birey görmemiz sevindiriciydi. Bu tür aynı zamanda koruma altında olan bir tür. Çünkü nesli azalmakta olan türlerden birisi. Yaşadığını bilmek, görmek ve fotoğrafını çekmek büyük bir keyif verdi. Umarım daha uzun yıllar onları görme imkanı buluruz” dedi.

Türkiye’de Muş, Bingöl, Malatya ve Bitlis’te varlıkları tespit edilen ’Anadolu benekli semenderi’ koruma altında bulunuyor.