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Bingöl’de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayatından görüntüler yansıdı.

Çevre 21.06.2022, 17:22
Bingöl’de yaban hayatı fotokapanlara yansıdı

Bingöl’de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce kırsal alanlara yerleştirilen fotokapanlara, yaban hayatından görüntüler yansıdı.

Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü, koruma ve kontrol ile biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, kaçak avlanmayla mücadele çerçevesinde, kırsal alanlara yaban hayatını görüntülemek için fotokapanlar yerleştiriyor. Ekiplerin yerleştirdiği fotokapanlara ayı, kurt, dağ keçisi, vaşak, tilki ve tavşan doğal ortamlarında görüntülendi.

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