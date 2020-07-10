Başkent’e leylek indi

Ankara’nın Sincan ilçesinde kanadından yaralı halde bulunan leyleğe Sincan Belediyesi ekipleri sahip çıktı.

Sincan ilçesinde sokaklarda dolaşan bir leyleği gören vatandaşlar, durumu belediye ekiplerine bildirdi. Belediye ekiplerinin takibi ile leylek Akşemsettin Mahallesi Hisar Sokak’ta bir binanın bahçesinde bulundu. Yaralı leyleğin imdadına Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri yetişti. Leylek yakalanarak tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü. Leylek tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacak.