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Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Bursa’da 2,5 metre uzunluğunda başından yaralı ölü yunus sahilde bulundu.

Çevre 12.09.2021, 09:35
Başından yaralı ölü yunus sahile vurdu

Bursa’da 2,5 metre uzunluğunda başından yaralı ölü yunus sahilde bulundu.


Bursa’nın Mudanya ilçesi Güzelyalı sahilinde 2,5 metre uzunluğunda ölü yunus sahile vurdu. Başından yaralı olan yunusun zıpkınla vurulmuş olabileceği tahmin edilirken, o anlara kaydedenler ise bunu yapanların yanına kalmayacağını söyledi. Ölü yunusun kaldırılması için Mudanya Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü görevlilerine haber verildi.

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