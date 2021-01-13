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Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen çiğdemler, kışın ortasında çiçek açtı
Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin mesire alanları ve bayırlarında baharın müjdeleyici olarak bilinen çiğdemlerin bu ayda çiçek açması vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.
Çevre 13.01.2021, 12:59
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Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin mesire alanları ve bayırlarında baharın müjdeleyici olarak bilinen çiğdemlerin bu ayda çiçek açması vatandaşları şaşkınlığa uğrattı.Kulp’ta mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, tabiatı da etkiledi. Baharın müjdeleyicisi olarak bilinen çiğdemler, ocak ayının ikinci haftasında çiçek açtı. Bayırda dolaşırken tesadüfen çiğdemlerin çiçek açtığını gören vatandaşlar, Normal şartlarda ocak ayının Kulp’ta sert ve soğuk geçerek etrafın karla kapandığını ancak bu sene mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle bahar aylarında açan çiçeklerin kışın ortasında açtığını söyledi.
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