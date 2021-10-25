Ayancık’ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı

Sinop’un Ayancık ilçesine bağlı yüksek kesimlerde dün gece etkili olan kar yağışı, dağı beyaza bürüdü.

Ayancık ilçesinin en yüksek rakımlı bölgesi olan Çangal Dağı’nda, gün boyu devam eden sağanak yağmur, akşam saatlerinde yerini kara bıraktı. Aynı zamanda Ayancık ile Sakız yolunu birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Çangal Dağı’nı beyaz örtüyle gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.