Ardahan’da zirvede kar ve sis görsel şölen oluşturdu

Ardahan’ın yükseklerinde kar yağışı kent merkezinde ise sağanak yağışla birlikte sis etkili oldu. Kar ve sislerin kapladığı yıldızlı dağın görüntüsü kartpostalları andırdı. O anlar dron ile havadan görüntülendi.

Ardahan’ın etrafını çevreleyen dağlar beyaz gelinliğini giyerken, kentin üzeri sağanak, kar ve sisle birlikte görsel şölen sundu. Önceki akşam saatlerinden itibaren aralıklarla yağan sağanak ve yükseklerde etkili olan kar sonrası Ardahan’da hava sıcaklığı eksi dereceye düştü. Hava sıcaklığının birden düşmesiyle kent merkezi ve Ardahan Ovası üzerinde oluşan yoğun sis adeta görsel şölen sundu.

Kentin üzerini kaplayan ve denizi andıran sis tabakası altında kalan kent ve Ay yıldızlı dağ dron ile havadan görüntülendi.