Ardahan sis altında kaldı

Ardahan sis içinde kaldı. Görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Ardahan genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında akşam saatlerinde oluşan sis sürücülere zor anlar yaşattı. Kent genelinde etkili olan siste görüş mesafesi yaklaşık 5 metreye kadar düştü.

Şehir merkezi, tarihi Halilefendi köprüsü ve şehrin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun sis görüş mesafesinin yaklaşık 5 metreye kadar düşmesine sebep oldu. Şehrin bazı yerlerini ise tamamen kaplayan sis nedeni ile seyir halinde olan araçlar zaman zaman yolda ilerlemekte zorluk yaşadı.