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Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Çevre 30.04.2021, 19:30
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Apartman bahçesindeki yılanı itfaiye yakaladı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bir apartman bahçesine giren yılan itfaiye ekipleri tarafından yakalanıp doğaya salındı.

Barış Mahallesi’nde bir apartmanın bahçesindeki yılanı fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yılanı kısa sürede yakalayarak doğal yaşam alanına bıraktı.
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