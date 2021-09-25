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73 ayı, kış için enerji depoluyor

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’nda bulunan ayılar, bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyecekle beslenerek kış için enerji depoluyor.

Çevre 25.09.2021, 09:10
73 ayı, kış için enerji depoluyor

Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı’nda bulunan ayılar, bakıcıları tarafından çeşit çeşit yiyecekle beslenerek kış için enerji depoluyor.

68 yetişkin ve 5 yavru olmak üzere 73 ayıya ev sahipliği yapan Türkiye’nin tek ayı barınağındaki ayılar kış için enerji topluyor. Doğal ortamda buldukları yiyeceklerin haricinde bakıcıların ikram ettiği meyve ve sebzeleri afiyetle midelerine indiren ayılar kışa hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sene de ayıların kış uykusuna yatması beklenmiyor. 302 dekar ormanlık arazi içerisinde keyifleri yerinde olan ayılara bakıcıları tarafından çok iyi bakılıyor. Kış uykusu süreci 3 ila 5 ay arasında değişiyor. Ayılar için kış mevsimi soğuk iklimlerde Kasım ayında başlarken, daha sıcak iklimlerde ise Kasım sonu ve Aralık ayında başlıyor. Bu sürecin Şubat sonuna kadar devam ettiği görülüyor.

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