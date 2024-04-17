Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat ayı ödemeler dengesi verilerini paylaştı. Buna göre, Şubat ayında cari işlemler hesabı 3 milyar 265 milyon ABD doları açık kaydetti. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 106 milyon ABD doları fazla verdi.

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 751 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 2 milyar 381 milyon ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 957 milyon ABD doları oldu.

Birincil gelir dengesi ve ikincil gelir dengesi kalemleri sırasıyla 849 milyon ABD doları net çıkış ve 46 milyon ABD doları net çıkış kaydetti.

Finans hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net çıkışlar 142 milyon ABD doları olarak kaydedildi.

Portföy yatırımları 4 milyar 415 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 136 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 98 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 2 milyar 659 milyon ABD doları, 3 milyar ABD doları ve 500 milyon ABD doları net borçlanma gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 696 milyon ABD doları net artış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 220 milyon ABD doları net artış ve Türk lirası cinsinden 274 milyon ABD doları net azalış olmak üzere toplam 54 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 115 milyon ABD doları ve 265 milyon ABD doları net kullanım, Genel Hükümet ise 138 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ay 6.230 milyon ABD doları net azalış oldu.