Çankırı’da ihracat yüzde 7,1 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı tarafından 2022 yılı Eylül ayında Çankırı’dan yapılan ihracat 26 milyon 581 bin dolar olarak açıklandı. Eylül ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,1 azaldığı görüldü. Çankırı’nın 2022 yılı Eylül ayındaki ithalatı ise 16 milyon 503 bin dolar ile geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,6 oranında arttı.

Mevcut aydaki ithalat ve ihracat verileri toplanarak hesaplanan dış ticaret hacmi, Eylül ayında 43 milyon 84 bin dolar oldu.