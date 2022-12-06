Çankırı Mevlevihanesi’nde “Gönülden Dile İrfani Halk Musikisi” dinletisi

Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından Çankırı Mevlevihanesi’nde gerçekleştirilen “Gönülden Dile İrfani Halk Musikisi” dinletisi davetlilerden büyük beğeni topladı.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt tarafından hazırlanan ve “Gönülden Dile İrfani Halk Musikisi” dinletisi Anadolu’nun en eski yapılarından biri olan Çankırı Mevlevihanesi’nde gerçekleştirildi. Geceye, Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Erdem, Prof. Dr. Hüseyin Odabaş, ÇAKÜ Genel Sekreteri Sadık Yılmaz, Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Çiftçi, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muharrem Ovacıklı, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt tarafından hazırlanan gecede, Aşık Veysel, Yunus Emre, Kuddusi Ahmed Efendi, Teslim Abdal, Zeynel Can, Aşık Agahi, Aşık Ruhsati’nin eserleri solistler ve koro tarafından seslendirildi. Dinleti davetlilerden büyük beğeni topladı.

Gecenin sonunda koro adına Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt’a çiçek takdim eden ve dinletiyi çok beğendiğini ifade eden Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, “Her geldiğimde huzur bulduğumuz, manevi atmosferi çok yüksek olan böylesi güzel bir mekânda bizlere unutulmaz bir gece yaşatan bu ekibe çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emekleri ve destekleri için Sayın Rektörümüze ve diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu akşam buraya gelen tüm misafirlerimiz bizler gibi büyük bir manevi haz ve keyif aldılar. Emeği geçen herkese tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Geceye ev sahipliği yapan Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ise, “Tarihin, yaşanmışlıkların, selatü selamların, zikir meclislerinin, medeniyetimizin unsurlarının olduğu bu tarihi ve manevi değeri yüksek Mevlevihane 96 yıl sonra açıldı. Bizde Çankırı Karatekin Üniversitesi olarak geleneklere uygun olarak 96 yıl sonra burada bir Mevlevi ayini gerçekleştirmiştik. O günden bu zamana bu Mevlevihane’deki etkinliklerimiz devam ediyor ve devam edecektir. Hem tarihten devraldığımız Darülhadisin misyonu hem de Çankırı Mevlevihanesi’nin misyonunu Anadolu’nun bu kadim şehrinde yaşamaya ve yaşatmaya devam edeceğiz. Bu gece bizi hem manen hem ruhen diyardan diyara götüren kıymetli koromuza çok teşekkür ediyorum ve bu tür etkinliklerin devamını bekliyorum.” Şeklinde konuştu.

Öğretim Görevlisi Hakan Aykurt şefliğinde sahne alan koroda Sefa Can Merdivan, Onur Genç, Orhan Korkmaz, Tevfik İnce, Onurhan Çebgelcik, Nuri Özkan Zülküf Güngör, Eray Kış görev aldı. gecenin sunumunu ise ÇAKÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi çalışanlarından Niyazi Mete Gürgan yaptı.