Zabıta ekipleri 7/24 vatandaşın yanında

Çanakkale’nin Çan Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, 7 gün 24 saat vatandaşın yanında olmaya devam ediyor.

Vatandaşların sağlığı, güvenliği ve sokaktaki canlarının yardımcısı olmak için gece gündüz çalışan zabıta ekipleri takdir topluyor. Yerinde hizmet anlayışını ilke edinen Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, “Belediye ekiplerimiz hemşerilerimizin sorunlarını ve ihtiyaçlarını kısa sürede çözebilmek amacıyla rutin olarak mahalle ve esnaf ziyaretlerini gerçekleştiriyorlar” dedi.