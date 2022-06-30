Son Dakika
ABD Başkanı Joe Biden, “Ukrayna’nın yenilmesine müsaade etmeyeceğiz, Rusya’nın kazanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı’nın ardından düzenlediği basın toplantısında, “Putin NATO’yu parçalayabileceğini, bizi zayıflatabileceğini düşündü ama tam olarak istemediği şeyle karşılaştı. İsveç ve Finlandiya’nın NATO
Yenice’de ev yangını
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.
ÇANAKKALE 30.06.2022, 15:16
Çanakkale’nin Yenice ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.
Yenice ilçesine bağlı Koruköy köyü Çaltı mahallesinde sabah saat 9:00 sularında Halil Tosun’a ait evde çıkan yangın bitişiğinde bulunan Adile Bilcan’ın evine de sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi köylüler yaparken, Yenice Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 1 arazöz ile belediye itfaiye aracı da destek verdi.
Yangında can kaybı olmadığını belirten Muhtar Aydın Akyol, evlerde geniş çaplı maddi hasar meydana geldiğini söyledi.