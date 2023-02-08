Yardımlar Çanakkale’den yola çıktı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremden etkilenen çok sayıda bölgeye destek olmak amacı ile ülke genelinde vatandaşlar tarafından toplanan yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılmaya devam ediyor. Çanakkale’de de kent genelinde toplanan yardımlar, deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Deprem sonrası büyük yıkımın ve acıların sarılabilmesi amacı ile Çanakkaleliler tarafından yapılan yardımlar toplanmaya devam ediyor. Mahalle Muhtarlıkları, Kent Konseyi, Çanakkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde toplanan yardımlar, Altın Yıllar Yaşam Merkezi’nde oluşturulan koordinasyon merkezinde gönüllü kentliler, üniversite öğrencileri ve belediye personelleri tarafından gıda, giysi, battaniye, hijyen ürünleri ve ısıtıcılar şeklinde kategorize edilerek deprem bölgesine gönderilmek üzere paketleniyor.

Çanakkale halkı büyük bir dayanışma örneği gösteriyor

Araçların yola çıkmasından önce açıklamada bulunan Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, “4 kamyon ve 1 kamyonet olarak deprem bölgesine Çanakkale halkının yapmış olduğu bağışları, özellikle de giyim, battaniye ve yiyecek başta olmak üzere çeşitli malzemeleri kamyonlarımıza yükledik. Onları şimdi yola çıkarıyoruz. Dünden beri hem yoğun bir bağış geldi hem de gelen bağışlar gönüllülerin de katılımıyla tasnif edildi. Bağış yapanlara öncelikle teşekkür ediyorum. Daha dazla kişiye ulaşabilmek adına kampanyamız devam edecek” dedi.

Yardımları toplamaya devam ediyoruz

Yaşanan büyük acının ancak dayanışma ile atlatılabileceğini ifade eden Başkan Gökhan, “Bu günler, el birliğiyle felaketleri atlatma günleri. Bir yerde savaş gibi düşünelim. İkisi de yıkıyor. Onun için bizim buradaki görevimiz destek olmak. İnsanlarımız, oradaki can dostlar için bile mama yardımında bulundular. Her şeyi düşünmek zorundayız. Çok duyguluyuz tabi, insan ne diyeceğini de bilemiyor bu gibi durumlarda ama dayanışmamız devam edecek. Bağışları bekliyoruz yine. Hem muhtarlıklarda, Sosyal Yaşam Evlerimizde, Altın Yıllar Yaşam Merkezimizde buralarda yine malzemeler toplandıkça yollayacağız. Bugünleri, sabırla, dayanışmayla atlatacağız. Bu günler kavga etme, çatışma, çekişme günleri değil. Bugünler dayanışma günleri. Çünkü orada insanlar enkazın altında, hala sağ olan insanlar var. Yakınlarını kaybetmiş insanlar var. Orada biçare insanlar var. Orada hayat durmuş durumda. Hiçbir şey yok. Onun için şu yaptığımız, ufak bir katkı. Tüm Türkiye tabi bunu yapıyor. Onun için tekrar hepimizin başı sağolsun, hepimize geçmiş olsun” diye konuştu.

Gönüllüler ve belediye personellerince hazırlanarak araçlara yüklenen yardım malzemelerinin ilk etabı Altın Yıllar Yaşam Merkezinden yola çıktı. Depremzedelere ulaştırılmak üzere yola çıkan araçlar, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri ve gönüllüler tarafından uğurlandı.