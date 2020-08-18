Vali Aktaş, balık mezatına katıldı
ÇANAKKALE VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ, BALIK HALİNDEKİ MEZAT PROGRAMINA KATILARAK ÇANAKKALE BÖLGESİ SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFLERİ BAŞKANI HASAN UYSAL’DAN BİLGİ ALDI.
Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, Balık Halindeki mezat programına katılarak Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Hasan Uysal’dan bilgi aldı.
Programa; Çanakkale Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Üzen, Başkan Yardımcısı Gökhan Uysal, Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Hasan Uysal, balıkçı esnafı, pazar esnafı ve sektör temsilcileri katıldı.
Balıkların mezatta satılışını izleyen Vali İlhami Aktaş, su ürünlerinin yetiştirilip değerlendirilmesinin Çanakkale için çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çanakkale bu konuda önemli bir merkez, tüm balıkçılarımıza hayırlı, bereketli kazançlar temenni ediyorum” dedi.
1 Eylül’de av sezonunun başlayacağını da hatırlatan Vali Aktaş, balıkçılardan denizleri korumalarını, denizlerdeki bereketin arttırılması için kurallara ve yasaklara uyulması gerektiğini vurguladı.
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