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Tüfekle öldürülen yunus sahile vurdu
ÇANAKKALE'NİN LAPSEKİ İLÇESİNE BAĞLI GÜRECİ KÖYÜ SAHİLİNDE TÜFEKLE VURULAN YUNUS SAHİLE VURDU.
ÇANAKKALE 09.11.2020, 18:19
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Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü sahilinde tüfekle vurulan yunus sahile vurdu.
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine Bağlı Güreci köyü sahilinde, bir yunus balığı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Baş bölgesine yakın yerden yara alan yunus balığının 1,80 metre boyunda ve yaklaşık 130 kilogramağırlığa sahip olduğu belirlendi. Sahilde gezen vatandaşlar bulunan ölü yunus balığını ise kimin vurduğu belirlenemedi.