Tüfekle öldürülen yunus sahile vurdu

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Güreci köyü sahilinde tüfekle vurulan yunus sahile vurdu.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine Bağlı Güreci köyü sahilinde, bir yunus balığı kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Baş bölgesine yakın yerden yara alan yunus balığının 1,80 metre boyunda ve yaklaşık 130 kilogramağırlığa sahip olduğu belirlendi. Sahilde gezen vatandaşlar bulunan ölü yunus balığını ise kimin vurduğu belirlenemedi.