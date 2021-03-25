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Lapseki’de şoförlere HES kodu uygulaması eğitimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan şoförlere ‘Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Uygulaması’ hakkında bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

ÇANAKKALE 25.03.2021, 17:55
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Lapseki’de şoförlere HES kodu uygulaması eğitimi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde yolcu taşımacılığı yapan şoförlere ‘Hayat Eve Sığar (HES) Kodu Uygulaması’ hakkında bilgilendirme seminerleri düzenleniyor.

Sağlık Bakanlığınca ‘Hayat Eve Sığar’ teması başlığında taşımacılıkta yürürlüğe giren ’HES Kodu Uygulamaları’ hakkında İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personeller tarafından kaymakamlık toplantı salonunda eğitim veriliyor.

Verilen Seminer sonrası Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amiri Abdulkadir Tunç yaptığı açıklamada, " Kaymakam Fatih Çelikkaya önderliğinde ilçemizde yolcu taşımacılığı hizmeti veren şehir içi köy minibüsleri sahipleri ile şoförlerine HES Kodu Uygulamasını nasıl kullanacaklarını, tedbirleri ve hangi hususlara dikkat edeceklerini aktardık" dedi.

Trafik ekipleri, şoförlere kendi telefonlarından uygulamalar ile nasıl denetim yapacaklarını tek tek göstererek yardımcı oldu.
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