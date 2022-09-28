Kazdağları’nda doğa yürüyüşü şenliği

Kazdağı Elma Hasadı ve Doğa Yürüyüşü Şenliği 150 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çanakkale Rotamız Çırpılar Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü tarafından Kazdağı Elma Hasadı ve Doğa Yürüyüşü Şenliği, Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Çırpılar Köyü’nde gerçekleştirildi. Yöreye özgü önemli bir ürün olan ve coğrafi işaret ile tescillenmiş Bayramiç’in elmasını tanıtarak pazar payını arttırmayı ve dağcılık ve doğa sporlarına çok elverişli olan Kazdağlarını tanıtarak yöre turizmini geliştirmeyi amaçlayan şenliğe Çanakkale’den ve farklı illerden gelen 150 sporcu katıldı.

Şenliğin ilk gününde sporcular, elma hasadı gerçekleştirdi. Daha sonrasında Bayramiç Kaymakamı Alper Taş ve Belediye Başkanı Mert Uygun’un katılımıyla şenlik programı açılışı yapıldı. 81 ilde 81 zirve projesiyle Anadolu Parsı unvanı kazanan Melek Kıyı Aydın’a ve en iyi elma yarışmasında birincilik ödülünü alan Enver Şen’e plaket verildi. Kulüp başkanı Mustafa Göçmen tarafından Belediye Başkanı Mert Uygun’a plaket verildi. Daha sonrasında 2022 yılı Elma Güzeli yarışması gerçekleştirildi. Adaylar arasından Merve Taşöz birinci seçilerek plaketi kulüp genel sekteri Süleyman Duman, katılım sertifikası kulübün başkan yardımcısı Hakan Bükülmez tarafından takdim edildi. Etkinlik, 12 kilometrelik tarihi yalı yolunun yürünmesinin ardından sona erdi.