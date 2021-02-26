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Kaymakam Göktaş karantina tedbirlerini yerinde inceledi
Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Taban Köyü’nde alınan karantina tedbirleri yerinde incelendi.
ÇANAKKALE 26.02.2021, 11:27
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Çanakkale’nin Yenice İlçesine bağlı Taban Köyü’nde alınan karantina tedbirleri yerinde incelendi.Yenice İlçesine bağlı Taban Köyü 19 Şubat 2021 tarihinde artan korona virüs vakaları sebebiyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün süreyle karantina altına alınmıştı. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş karantina tedbirlerini yerinde inceledi. Köydeki son durum ve tedbirler hakkında İlçe Jandarma Komutanı Fatih Seçgin ve Köy Muhtarı Kadir Özkan’dan bilgi alan Kaymakam Göktaş görevli personele çalışmalarında başarılar diledi.