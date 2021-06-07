banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
Veyis Ateş 'veda' mı etti?
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
İBB: Topkapı Sarayı eserleri Çamlıca Camii’ne nakli isteniyor
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
Bu yaz düğün rekoru kırılacak
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...
İstanbul Boğazı'ndaki 20 yalı el değiştirdi; İşte yalıların satış fiyatları...

Geyikli’de sahil temizliği gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahil temizliği gerçekleştirildi.

ÇANAKKALE 07.06.2021, 18:00
Geyikli’de sahil temizliği gerçekleştirildi

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sahil temizliği gerçekleştirildi.

Çanakkale’nin gözde tatil beldelerinden biri olan Geyikli’de çevre temizleme etkinliği gerçekleştirildi. Etkinliğe; Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü çalışanları, jandarma teşkilatı, belediye personeli ve vatandaşlar katıldı.

Yeni İskele sahilinden başlayarak plajın büyük bir çoğunluğunda geniş katılımla temizlik yapıldı.
Yorumlar (0)
banner422
21°
hafif yağmur