Geyikli 2022 yılında doğal gaz ile ısınacak

Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli beldesinde doğal gaz yatırımı için protokol imzalandı.

Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ile Aksa Gaz Çanakkale Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli arasında bugün öğle saatlerinde protokol imzalandı. Mayıs ayında ilk kazmanın vurulmasıyla başlayacak olan doğal gaz hattının ana boruları bağlanmış olacak. 2022 yılının kış aylarında ise merkez bölgesi doğal gaz ile ısınacak. Daha sonrasında ise Yeni İskele ve Dalyan mücavir alanına da doğal gaz altyapısı getirilecek.

Aksa Gaz ile imzalanan protokolün ardından kısa bir değerlendirme yapan Geyikli Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, “Aksa Gaz Çanakkale Genel Müdürü Çağdaş Adıbelli ile Geyikli Belediyesi olarak doğal gaz protokolümüzü imzaladık. Göreve geldiğimiz günden bu yana, bu anı bekliyorduk. Geyikli’mize hayırlı olsun. Emeklerinden dolayı AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan Bey’e ve Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu’na Geyikli adına teşekkür ederim” dedi.