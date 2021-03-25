Ezine Gıda İhtisas OSB’ye talep patlaması

Çanakkale’de yapımı devam eden Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB)’nde bulunan 91 adet sanayi parseli için 178 adet ön talep başvurusu yapıldı.

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde, ‘Türkiye projesi’ olarak nitelendirilen, 136 hektar büyüklüğünde ve en az 8 bin kişinin istihdam edileceği Ezine Gıda İhtisas OSB’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Konuya ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ezine Gıda İhtisas OSB Müdürü Alper Altınok, “ Bugün itibarı ile sanayi parsellerimizin yüzde 79 ‘u tahsis edilmiş olup, yüzde 21’i başvuran firmalar arasında değerlendirme aşamasındadır. OSB Sanayi Alanı 727.657,71 metrekare, tahsis edilen sanayi alanı 572.282,93 metrekaredir. 91 adet parsel sayısından 65 tanesi tahsis edilmiş durumda. Geriye kalan 26 adet parsel için değerlendirmeler sürüyor. Sanayi Bakanlığı’nın yatırımcılara sağladığı destek doğrultusunda arsa tahsislerinde firmalara yüzde 80 oranında hibe sağlanmaktadır. OSB kuruluşu, ÇED raporu, zemin etütleri, kamulaştırmalar, genel masraflar altyapı işleri, OSB içi elektrik hattı işi, atık su arıtma tesisi, İdari bina, elektrik ana hat işi ve diğer masraflar ile birlikte yaklaşık 125 milyonluk bir yatırım olan Ezine Gıda İhtisas OSB‘de 1 metrekare geçici arsa bedeli 171 TL olarak hesaplanmıştır. Bu bedelin yüzde 80 ‘i 136,80 lirası hibe olarak verilmektedir ve 1 metrekare geçici arsa bedeli 34,20 TL olarak belirlenmiştir” dedi.

“Türkiye’nin en hızlı ilerleyen OSB’sine unvanına sahibiz”

Binlerce insana iş kapısı olacak Ezine Gıda İhtisas OSB’nin hem istihdam hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacağını da sözlerine ekleyen Altınok, “ Tahsis yapılan 34 firmanın noter onaylı taahhüt ettiği minimum istihdam sayısı 5 bin ve noter onaylı taahhüt ettiği yatırım miktarı minimum 1.000.000.000 TL’dir. OSB yönetmeliği gereğince tahsis yapılan firmaların 1 yıl içerisinde inşaat ruhsatı alması ve inşaat ruhsat tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde işletme ruhsatı alması gerekmektedir. Bu anlamda hem yönetmelik hem de firma sahipleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 2021 ‘in 2. Yarısından itibaren ruhsat alma sürecinin başlayacağı ve 2022 yılsonu itibarı ile fabrikaların bacalarının tüteceğini ön görülmektedir. 4 yıllık bir sürede OSB’nin kuruluş aşamasından; yer seçimi, kamulaştırmalar, onaylı imar planı ve parselizasyonlar, altyapı ihalesinin yatırım planına alınması, ihale edilmesi ve gelinen son durum, OSB içi elektrik ve aydınlatma hattı ihalesinin yatırım planına alınması, ihale edilmesi ve gelinen son durum, idari bina inşaatının yüzde 75 ‘inin tamamlanmış olması ile Türkiye’nin en hızlı ilerleyen OSB’si unvanına sahibiz” diye konuştu.