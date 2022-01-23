Donmak üzere olan kumruya işletme müdürü sahip çıktı

Çanakkale Yenice Orman İşletme Müdürü Mehmet Akkan, Orman işletme lojmanlarının yanında donma tehlikesi geçiren kumruya sahip çıktı.

Yenice orman lojmanında kar içinde yerde donmak üzere olan kumruyu kediler yemesin diye alarak ısıtıp besleyen İşletme Müdürü Mehmet Akkan, kumruyu besledikten sonra yaşam alanına saldı. Akkan, ”Soğuk ve karlı kış günlerinde yaban hayvanlarını ve sokak hayvanlarını unutmayalım” dedi.