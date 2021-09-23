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Çan’ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı.

ÇANAKKALE 23.09.2021, 14:50
Çan’ın kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı

Çanakkale’nin Çan ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı.

23 Eylül Çan’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlama programı Atatürk büstüne Kaymakam Mustafa Gürdal ve Çan Belediye Başkanı Bülent Öz’ün çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunup İstiklal marşının okunmasının ardından kurtuluş günü için düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. KAHOT halk oyunları gösterisi ve Gelibolu 2. Kolordu Bölge Bando Komutanlığının verdiği konser sonrası program sona erdi. Düzenlenen törene Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Belediye Başkanı Bülent Öz, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Akpınar, siyasi parti temsilcileri, STK başkan ve yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

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