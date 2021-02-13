Çan’da sokağa çıkma kısıtlamalarında trafik denetimleri

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamaları kapsamında Çan ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Çan’da hafta sonu kısıtlamaları kapsamında Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçenin giriş ve çıkış noktalarında denetim gerçekleştirdi. Sürücülerin izin belgelerini ve kimliklerini kontrol eden ekipler, izin belgesi olmayan sürücülere ve yolculara tutanak tutarak gitmelerine izin verirken, araçlarında eksik belgeleri olan sürücülere de cezai işlem uyguladılar. İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında hafta sonu iki günlük sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Çan ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kontrollerin, ilçenin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.