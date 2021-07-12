Çan’da Pazar yerine aşı noktası kuruldu

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Kapalı Pazar yerinde aşı noktası kuruldu.

Çan’da her hafta pazartesi günü kurulan Kapalı Pazar yerinde Çan ilçe Sağlık Müdürlüğü tarafından aşı noktası kuruldu. Korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşın daha kolay erişimi için gün boyunca Pazar esnafına ve vatandaşlara sağlık ekipleri tarafından Biontech aşı uygulaması yapıldı.