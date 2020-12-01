banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
Kar İstanbul'un kapısına dayandı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan mesai açıklaması
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Doğalgazda fiyatlar sabit tutuldu
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL
Elektrikli arabayla İstanbul-Ankara 40 TL

Çan’da mantar toplarken kaybolan kadın bulundu

Çanakkale’nin Çan ilçesine Bağlı Terzialan beldesinde mantar toplarken kaybolan kadın eski yayla köyü yakınlarında bulundu.

ÇANAKKALE 01.12.2020, 11:56
1
Çan’da mantar toplarken kaybolan kadın bulundu
banner422

Çanakkale’nin Çan ilçesine Bağlı Terzialan beldesinde mantar toplarken kaybolan kadın eski yayla köyü yakınlarında bulundu.

Çan İlçesine bağlı Terzialan beldesinde yaşayan Safiye Kenar Orta dün öğeden sonra beldenin Dede kule Arpa tarla mevkiine mantar toplamaya gitti. Bölgede mantar toplarken kaybolan Orta’dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Gece bölgede köylülerin de desteği ile AFAD, AKUT, UMKE ve Orman ekipleriyle arama operasyonu başlatıldı. Yapılan arama çalışmalarında bu sabah sevindirici haber geldi. Safiye Kenar Orta, Eski Yayla köyü yakınlarında Şevket Cangir isimli bir köylü tarafından bulunduğu açıklandı. Orta, yapılan sağlık kontrolleri sonrası evine teslim edildi.
Yorumlar (0)
banner388
parçalı bulutlu