Çan’da havut giydirme hayrı düzenlendi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde havut giydirme hayrı düzenlendi.

Deve güreşi sezonun başladığını haber eden ve kültürel bir ritüeli oluşturan havut giydirme hayrı, Çan Belediyesi hal yeri deveciler konağında düzenlendi. Düzenlenen hayra Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, Siyasi parti temsilcileri, STK Başkanları, deve sahipleri ve güreşseverler katıldı.

Dualarla yeni sezon açılışını yapan deveciler, davul zurna eşliğinde develere havut giydirdi. Çan Belediye Başkanvekili Harun Arslan, “Şehrimiz, bölgemiz ve kültürümüz için önemli bir değer oluşturan Deve Güreşleri’nin başlangıç simgesi havut giydirme hayrını gerçekleştirdik. Siyasi parti başkanları, STK başkanları ve tüm güreşseverler ile güzel ve anlamlı bir etkinliğe imza attık. Mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan tüm güreşseverlere teşekkür ediyorum” dedi.