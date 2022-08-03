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Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Çanakkale’de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

ÇANAKKALE 03.08.2022, 15:17
Çanakkale’de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı

Çanakkale’de son bir haftada yapılan uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından son bir hafta içerisinde uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlarda, 1 kilo 110 gram skunk maddesi, 210 gram kubar esrar, 234 kök kenevir bitkisi, 43 kök skunk bitkisi, 475 skunk tohumu, 1 adet 9 milimetre ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 128 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 4 adet yivsiz av tüfeği, 38 adet av fişeği, 1 adet hassas terazi, 1 adet ilaç pompası, 5 kilogram gübre ve muhtelif bakım malzemeleri ele geçirildi. 7 şüpheli şahıs hakkında ise adli işlem başlatıldı.

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