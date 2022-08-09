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Çanakkale’de kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

ÇANAKKALE 09.08.2022, 12:01
Çanakkale’de kaçak tarihi eserler ele geçirildi

Çanakkale’de tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik yapılan aramada çok sayıda kaçak tarihi eser ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli O.E.Ş.’nin evinde yapılan aramada, 23 adet çeşitli dönemlere ait üzerinde figürler bulunan sikke, 4 adet metal obje, 3 adet AK-47 tüfeğe ait dolu fişek, 9,19 çapında fişek, 2 adet farklı çaplarda mermi çekirdeği ve 108 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen taş obje ele geçirilerek el konuldu. Suça sürüklenen çocuk O.E.Ş hakkında 2863 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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