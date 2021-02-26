Çanakkale’de ithalat ve ihracat azaldı

Çanakkale’de Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13,7 azalarak 12,7 milyon dolar, ithalat da yüzde 26,4 azalarak 5,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2021 yılı Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 15 milyar 45 milyon dolar, ithalat yüzde 5,9 azalarak 18 milyar 79 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Çanakkale’de ise Ocak ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 13,7 azalarak 12,7 milyon dolar, ithalat da yüzde 26,4 azalarak 5,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.