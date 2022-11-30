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Çanakkale’de incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi

Çanakkale’nin Çan ilçesinde, incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi.

ÇANAKKALE 30.11.2022, 09:44 30.11.2022, 10:02
Çanakkale’de incir ağacı kış mevsiminde meyve verdi

Çan ilçesi Seramik Mahallesinde Fahri Yener’e ait bahçedeki incir ağacının meyve vermesi görenleri şaşırttı. Sonbahar başlangıcı ile mevsimi biten incirin yeniden meyve vermesine şaşıran Fahri Yener, “Yaz gününde meyve veren ağacımız, kış gününde yapraklarını dökmesine rağmen yeniden meyve vermeye başladı. Nasip olursa tekrar meyvesini yiyeceğiz” dedi.

#incir ağacı #Çanakkale
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