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Çanakkale’de 2,5 ton etil alkol ele geçirildi

ÇANAKKALE’DE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAÇAK VE ETİL ALKOL OPERASYONUNDA 2 TON 620 LİTRE ETİL ALKOL ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI.

ÇANAKKALE 09.11.2020, 17:54
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Çanakkale’de 2,5 ton etil alkol ele geçirildi

Çanakkale’de gerçekleştirilen kaçak ve etil alkol operasyonunda 2 ton 620 litre etil alkol ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sahte/Kaçak Alkollü İçki, Etil/Metil Alkol suçlarına yönelik sürdürdükleri çalışmalar neticesinde; Biga ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, şişelenmiş ve sahte içki imalatında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, alkollerin taşındığı kamyonete de el konuldu.

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