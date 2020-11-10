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Çanakkale’de 09.05’te hayat durdu

ÇANAKKALE’DE, TÜRKİYE DEVLETİ KURUCUSU GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN EBEDİYETE İNTİKALİNİN 82.YIL DÖNÜMÜ DOLAYISIYLA TÖREN DÜZENLENDİ. KENTTE SAATLER 09.05’İ GÖSTERDİĞİNDE HAYAT DURDU.

ÇANAKKALE 10.11.2020, 10:23
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Çanakkale’de 09.05’te hayat durdu

Çanakkale’de, Türkiye Devleti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 82.yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Kentte saatler 09.05’i gösterdiğinde hayat durdu.

Cumhuriyet Meydanı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 82. Yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene; Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Cem Okyay, siyasi parti temsilcileri, STK’lar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk büstüne çelenk sunma töreniyle başlayan tören, saatler 09.05’i gösterdiğinde sirenler eşliğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasıyla devam etti. Bu esnada yollarda arabalarıyla seyir halinde olan ve yoluna yaya devam eden vatandaşlar da saygı duruşuna eşlik etti.

Daha sonra İstiklal Marşı’nın okunması ve günün anlam ve önemine uygun yapılan konuşmaların ardından tören son buldu.

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