Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede, 1 Aralık’ta hayatını kaybeden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın annesi Müşerref Gökhan (93), Necippaşa Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan’ın annesi Müşerref Gökhan için Necippaşa Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Ülgür Gökhan ve eşi Hale Gökhan cenazede taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, Çanakkale İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, ilçe belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, belediye personeli ve Gökhan’ın yakınları katıldı.

Müşerref Gökhan’ın cenazesi, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Çanakkale Eski Mezarlığı’na defnedildi.