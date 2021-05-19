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Çan Türk Bayrakları ile donatıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

ÇANAKKALE 19.05.2021, 09:29
Çan Türk Bayrakları ile donatıldı

Çanakkale’nin Çan ilçesi Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile donatıldı.

Çan’da tüm cadde ve sokaklar, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle Türk Bayrakları ve Atatürk posterleri ile süslendi. Çan Belediye Başkanı Bülent Öz,” Çan’ımızın tüm cadde ve sokaklarını Ayyıldız Bayrağımız ve Atamızın posterleri ile süsledik. Bayram coşkusu tüm şehrimizi sardı. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun” dedi.
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