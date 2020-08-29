Çan Belediyesinden trafiği rahatlatacak uygulama

Çan Belediyesi Sevgi Yolu olarak da adlandırılan Mesut Hulki Önür Caddesinde trafik sıkışıklığına neden olan çapraz araç park uygulaması yerine araç trafiğini rahatlatmak amacıyla düz araç park uygulaması için boyama çalışmalarını tamamladı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Yeni uygulama ile trafik sıkışıklığına neden olan çapraz park yerine düz park uygulamasına geçtik. Böylelikle trafik akışında rahatlama olacağını düşünüyoruz. Ayrıca "önce yaya" sloganı ile vatandaşlarımızın güvenli ve emniyetli bir seyir sürdürmesi adına yaya geçidi boyama çalışmalarını da tamamladık” dedi.