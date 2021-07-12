Biga’ya kampüs müjdesi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga Okul Kampüsü ihalesinin 9 Temmuz Cuma günü ilan edileceğini açıkladı.

Eğitim yatırımlarıyla güçlü yarınlara yürüdüklerini belirten Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Çanakkale’miz genelinde, her alanda olduğu gibi, eğitim alanında da yatırımlarımız devam ediyor. Bir süredir yapılıp yapılmayacağı merak konusu olan Biga’mıza dev okul kampüsünün ihalesi Cuma günü ilan ediliyor. Proje kapsamında Biga okullar bölgesine; 200 kişilik yurt, 24 derslikli Biga İlkokulu, 24 derslikli Biga İmam Hatip Ortaokulu, 32 derslikli Biga Ortaokulu ve yemekhane ile spor salonu, toplantı salonu, fuaye alanı gibi çok amaçlı salondan oluşan sosyal binasıyla toplam 25 bin 632 metrekare inşaat alanına sahip bir kampüs planlanıyor. Şimdiden yavrularımıza, gençlerimize, Biga’mıza ve Çanakkale’mize hayırlı olsun. Milletvekilimiz Jülide İskenderoğlu ile birlikte takip ettiğimiz bir konuydu. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”