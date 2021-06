Bigaspor kampına moral ziyareti

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale’de kamp yapan Bigaspor’u ziyaret ederek, hazırlık maçında yalnız bırakmadı.

Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas ve AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Başkanı Alperen Uysal ile birlikte Çanakkale’de kamp yapan Bigaspor’u ziyaret etti.

Çanakkale 18 Mart Stadında teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelen Başkan Erdoğan tatlı ikramında bulunarak, Bölgesel Amatör Ligde Çanakkale’yi temsil eden tek takım olan Bigaspor’a başarılar diledi. Başkan Erdoğan burada yaptığı açıklamada, “Şehrimizi Bölgesel Amatör Ligde temsil eden tek takım olan Bigaspor’umuz bizim her zaman gururumuz oldu ve olmaya devam ediyor. İnşallah o sene bu sene olsun diyerek ligin şampiyonu olacağınıza inanıyoruz. Bizler her zaman Biga Belediyesi ve Bigalılar olarak sizlerin yanınızdayız. Desteğimiz her daim sizlerle. Hayırlı bir sezon ve başarılar diliyorum” dedi. Futbolcular da Başkan Erdoğan’ın ziyaretinden mutluluk duyduklarını ifade ederek teşekkür etti.

Başkan Erdoğan daha sonra Bigaspor- Ayvalıkgücü Belediyespor’un hazırlık maçını tribünden takip ederek Bigaspor’a destek verdi. Bölgesel Amatör Lig öncesi sezon hazırlıkları için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dardanos Yerleşkesinde kamp yaptıklarını söyleyen Bigaspor Kulübü Başkanı Serkan Özkan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.