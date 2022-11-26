Biga’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale’nin Biga ilçesinde jandarma bir eve düzenlediği tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, çok sayıda tarihi eser niteliğinde malzeme ele geçirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 32 sikke, 23 taş ve metal obje, 3 kurşun mühür, 2 dedektör ve ekipmanı, pointer el dedektörü ve kazma aparatı bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.