Biga Mor Salkımlı Kültür Evi açıldı

Çanakkale’nin Biga ilçe Belediyesi tarafından restore edilerek, kültür derneklerine tahsis edilen Biga Mor Salkımlı Kültür Evi hizmete açıldı.

Biga Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Biga Mor Salkımlı Kültür Evi’nin açılışına, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, Karabiga Belediye Başkanı Ahmet Elbi, Gümüşçay Belediye Başkanı Adnan Pastırmacı, siyasi parti başkanları, STK temsilcileri, Biga Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gülseven, Biga Yörükler Derneği Başkanı İsmail Satılmış, Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar, Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmalarına geçildi. Biga’da faaliyet gösteren Biga Kafkas Kültür Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Gülseven, “Böyle bir kültür evini bizlere kazandırdığı için Şükran Hanıma teşekkürlerimizi iletiyoruz. Toplumumuz adına ve kültür mozaiğimizi oluşturan, o zenginliği veren kültür öğelerini birleştiren böyle bir yerden ilham alarak geleceğe hep birlikte emin adımlarla yürüyeceğiz. İnşallah zaman içerisinde konak içindeki öğeleri geliştireceğiz” dedi.

Biga Yörükler Derneği Başkanı İsmail Satılmış, “Gönüllerin şehri Biga’mızda farklı kültürler dostça ve kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde yaşıyor. Biz de kültür dernekleri olarak kültürlerin yaşamasını sağlamak, yaşatmak, kültürel değerleri yükseltmek için ileri nesillere bu değerleri aktarmak için gayret etmekteyiz. Derneklerimiz için düşünülen ve tahsis edilen bu asırlık konak için, konağı bağışlayan Şükran Hanıma ve Belediye Başkanımız Bülent Erdoğan’a çok teşekkür ederiz. Biga’mız için hayırlı olsun” diye konuştu.

Biga Pomak Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Çınar, “Öncelikle bizlere desteğini esirgemeyen belediye başkanımız Bülent Erdoğan’a, Ticaret odası başkanımız Şadan Doğan’a, ilçe yönetimlerimize ve bize bu evin tahsisini sağlayan Şükran hanıma çok teşekkür ederiz. Biga kültürleri dediğimiz mozaiğimizi şehrimizde çok güzel yaşıyoruz. Bu kültür evleri hep içimizde ukte olarak kalmıştı. Sağolsun belediye başkanımız burayı bize tahsis etti. Bulgaristan 47 kişilik bir heyetimiz sadece bu açılış için buraya geldi. Kültür evimizi çok değerli buluyoruz. Kültürleri yaşatmak biz derneklere düşüyor” ifadelerini kullandı.

Biga Bosna Hersek Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Süleyman Duran ise, “Önceliğimiz Boşnak kültürünü yaşatmak ve tanıtmaktır. Mor Salkımlı Kültür Evi’ni tahsis eden belediye başkanımız Bülent Erdoğan’a, atalarından yadigar konağı bağışlayan Şükran Hanıma sonsuz şükranlarımızı sunarız” şeklinde konuştu.

Geçmiş tarihi eskiye dayanan, çok farklı kültürlerin, çok farklı milletlerin yaşadığı çok kıymetli bir coğrafyada yaşadıklarını belirten Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, “Baktığımız zaman 108 köyümüzün içinde boşnağımız, pomağımız, çerkezimiz, yörüğümüz, romanımız, çok farklı kültürlerden oluşan tek milletiz. Tabi Biga’mızda gücünü hem bu kültür zenginliğinden hem de geçmiş tarihinden aldığını hepimiz biliyoruz. Nasip oldu, 2019 yılında kültürlerimizin yaşatılması için, kültür derneklerimizle birlikte Biga’da kültür festivalimizi başlattık. Ve her yıl Haziran’ın ilk haftası Biga’mızda kapalı pazaryerimizde kültür derneklerimizin ve tüm STK’larımızın destekleriyle belediyemizin öncülüğünde kültür festivalimizi yapıyoruz. Tabi Bosna’dan, Bulgaristan’da bir çok farklı ülkelerden misafirlerimizi ilçemizde ağırlıyoruz. Hem kaynaşıyoruz, dostluklarımızı geliştiriyoruz. Hem de Biga’mızın tanıtımını yapmış oluyoruz. Ömrünün büyük bir kısmını bu konakta geçiren, yaşadığı bu güzel konağı Biga Belediyesine devrini onaylayan Şükran ablamıza teşekkür ediyorum. Bugün belki de en duygusal anları Şükran ablamız yaşıyor. Çocukluğu, gençliği, birçok hatırası olan bu konakta hep birlikte kültür derneklerimizin kültürlerini yaşatmaları için bir araya geldik. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah kültür derneklerimizde burada hem kültürlerini tanıtır, yaşatır, gelecek nesillerimizse bu kültürlerin ulaşmasına vesile olur. ‘Geçmişini unutan milletler yok olmaya mahkumdur’ diyoruz. Hem geçmişimizi, hem kültürlerimizi yaşatıp, gelecek nesillere ulaştırmakta bizim hepimizin olmazsa, olmazı, hepimizin asli görevi. Kültür evimizin, Biga’mıza, Bigalılarımıza hayırlı olmasını diliyor ve güzel işlerin burada yapılacağından hiçte bir şüphemiz yok. Tüm derneklerimize, Biga’mıza hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ve katılımcılar tarafından kurdele kesilerek, Biga Mor Salkımlı Kültür Evi hizmete açıldı. Açılışın ardından Başkan Bülent Erdoğan ve beraberindekiler, Kültür evini gezerek, kültür derneklerinin kültürlerini yaşatmak için sergiledikleri eserleri inceledi.