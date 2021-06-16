Biga Belediyesi’ne anlamlı bağış

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, müzayededen aldığı 100 yıllık Biga fotoğraflarını Biga Belediyesi’ne bağışladı.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırladığı Belgeler, Manşetler ve Fotoğraflarla Geçmişten Günümüze Biga Ekonomisi kitabının lansmanı ile Meclis toplantısı anlamlı bir güne ev sahipliği yaptı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İstanbul’da düzenlenen bir müzayedede alınan 3 adet fotoğrafı Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan’a teslim etti. Kaşdemir, yaptığı konuşmada “Bir arkadaşımız İstanbul’da müzayedede üç adet Biga fotoğrafının satılacağını haber verdi. Biz de çok heyecanlandık. Müzayedeye bizim adımıza katılan arkadaşlara 100 yıllık orijinal Biga fotoğraflarını aldırdık. Ben bu fotoğrafları Biga’mızın hafızası olduğunu düşündüğüm Biga Belediyesi’ne takdim ediyorum. Biga Belediye Başkanımız ve ilgili yetkililer Biga Belediyesi’nin envanterine bu fotoğrafları kayıt yapsınlar. Hepimiz Biga’nın tarihinde güzel bir eser bırakmış oluruz” dedi.

Fotoğrafları teslim alan Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan ise, “Biga Hastanesi ve Şüheda Abidesi ile birlikte Kocabaş Çayı kenarından Biga görünümüne ait 100 yıllık fotoğrafları teslim alarak gururlandık. Ben kıymetli Başkanımız İsmail Kaşdemir’e şahsım ve hemşehrilerim adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.