Başkanı Öz, evi yanan köylüyü ziyaret etti

Çanakkale’nin Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Yaykın köyünde meydana gelen yangın sonrası ev sahibi İsmail Avcı’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Öğle saatlerinde Çan İlçesine bağlı Yaykın köyünde sobadan kaynaklı yangın çıktı. Yangın sonrası kullanılmayacak hale gelen evde incelemeler yapan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, ev sahibi İsmail Avcı’ya da geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Başkan Öz, “itfaiye ekiplerimiz kısa sürede olay yerine gelerek gerekli çalışmayı yaptılar çok şükür can kaybımız yok. Gerekli tahkikatlar sonrası İsmail amcamıza desteğimizi sağlayacağız” dedi.